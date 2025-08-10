Приключения шарика: Akon разделся и облил людей водой на концерте в Москве

Американский хип-хоп-исполнитель Akon дал сразу два концерта в России. 8 августа 52-летний рэпер выступил в Сочи, а уже на следующий день порядком раскачал столичную публику — пел ностальгические хиты нулевых Lonely, Smack That и Belly Dancer (Banaza), танцевал с голым торсом, катался над головами фанатов в прозрачном шаре и щедро обливал толпу водой. О том, как это было, — в материале «Известий».
Как прошел концерт Akon в Москве.
Akon приехал в Москву почти впритык к шоу на «ЦСКА Арене», поэтому изучить местные достопримечательности и кухню толком не успел. За день до этого он давал еще один концерт — в Сочи. Там, впрочем, с русским гостеприимством его познакомить успели — встречали хлебом и солью под аккомпанемент народной музыки. Вечером того же дня звезда хип-хопа заводил местную публику на сцене ледового дворца спорта «Айсберг» в Олимпийском парке.
Столичный концерт Akon дал на сцене «ЦСКА Арены». Поклонники начали занимать места в первых рядах за несколько часов до старта. И не зря: те, кто оказался ближе к цене, смогли буквально дотянуться до звезды. В разгар шоу во время исполнения хита Right Now (Na Na Na) 52-летний артист сначала оголил стальной пресс и швырнул футболку в зал, после чего спустился к публике, чтобы помочь фанатам снять эффектное селфи на память.
Арена была забита почти под завязку и в основном взрослой публикой. Akon — легенда R"n"B и хип-хопа 2000-х, особенно знакомый поколению миллениалов. Среди его ностальгических хитов, прозвучавших во время концерта, — Smack That, Lonely, Belly Dancer (Banaza), а в послужном списке пять номинаций на «Грэмми» и сотрудничество с Майклом Джексоном, Гвен Стефани, Эминемом, David Guetta, Snoop Dogg, 50 Cent и многими другими звездами мирового шоу-бизнеса. В 2010-м он стал исполнителем гимна чемпионата по футболу в ЮАР Oh Afrika.
— Мы — поколение миллениалов, и нам это нравится. У меня 7 августа был день рождения. Я хотела сегодня собрать самых близких подруг. Долго думала, как провести время. А потом купила нам всем вип-билеты на Akon, один стоил 30 тыс. рублей. Мы перед этим послушали песни, вдохновились. Это реально наша молодость. Мы любим R"n"B, рэп, хип-хоп, поэтому мы здесь. Это не про ностальгию. Это всегда в тренде, — рассказала «Известиям» одна из зрительниц шоу, Маргарита Вехованец.
В числе гостей вечера была певица Margo, которая этим летом записала совместный трек с Lil Pump после его московского концерта в июне. «Известиям» она сообщила, что фит с Akon не планирует.
— Я уже была несколько лет назад на его концерте. Мне очень понравилось! C Akon я не планирую творческую коллаборацию. Но, если вдруг у нас получится, буду рада познакомиться, сфотографироваться. Не хочу напрягать артиста, я знаю, что он устал. А с Lil Pump мы летим снимать клип в Дубае. Это удобная локация и для него, и для меня. Это будет очень веселое, смешное видео! — поделилась артистка.
Akon прокатился в прозрачном шаре по залу.
В середине шоу Akon нырнул в толпу в огромном прозрачном шаре и прокатился по залу, удерживаемый руками фанатов.
В финале прозвучала песня Freedom, под которую зажглись тысячи фонариков. Шоу, впрочем, на этом не закончилось — российская публика так просто гостя отпускать не хотела. Журналисты ждали исполнителя на небольшое интервью после концерта. Корреспонденты одного из изданий готовились встречать в национальных костюмах с караваем и рюмкой воды (погружение в культуру решили сделать плавным). Но артист к прессе так и не вышел.
Фанаты же оккупировали служебный выход, куда уже был подан минивэн для звезды. С собой принесли пластинки в надежде урвать автограф, матрешек и цветы. Akon на прощание одарил собравшихся улыбкой, но сам презенты забирать на стал — сел в машину и на этой ноте уехал.