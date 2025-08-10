Приключения шарика: Akon разделся и облил людей водой на концерте в Москве

— Я уже была несколько лет назад на его концерте. Мне очень понравилось! C Akon я не планирую творческую коллаборацию. Но, если вдруг у нас получится, буду рада познакомиться, сфотографироваться. Не хочу напрягать артиста, я знаю, что он устал. А с Lil Pump мы летим снимать клип в Дубае. Это удобная локация и для него, и для меня. Это будет очень веселое, смешное видео! — поделилась артистка.