Волгоградцы столкнулись со сбоем в работе мобильной связи

Жители и гости сразу нескольких районов областного центра столкнулись с перебоями в работе интернет-соединения. Жалобы на нестабильную связь приходили из Дзержинского, Центрального, Краснооктябрьского и Красноармейского районов Волгограда.
По отзывам пользователей, некоторые полностью лишились доступа к мобильному интернету, в то время как другие наблюдали значительное снижение скорости соединения и загрузки данных.
«Не могу никуда дозвониться, интернет также не работает», — сообщили волгоградцы в городских пабликах.
При этом отмечалось, что проблемы были у нескольких сотовых операторов.
Напомним, что этот сбой — не единственный за последнее время. Мобильные операторы подтверждают наличие трудностей со связью и интернет-соединением, которые возникают по не зависящим от них причинам. В большинстве случаев речь идет о мерах безопасности, которые все чаще принимаются не только в Волгоградской области, но и во многих других регионах России.