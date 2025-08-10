Ричмонд
Волгоградцы столкнулись со сбоем в работе мобильной связи

На некорректную работу связи и мобильного интернета утром 10 августа пожаловались жители Волгограда.

Жители и гости сразу нескольких районов областного центра столкнулись с перебоями в работе интернет-соединения. Жалобы на нестабильную связь приходили из Дзержинского, Центрального, Краснооктябрьского и Красноармейского районов Волгограда.

По отзывам пользователей, некоторые полностью лишились доступа к мобильному интернету, в то время как другие наблюдали значительное снижение скорости соединения и загрузки данных.

«Не могу никуда дозвониться, интернет также не работает», — сообщили волгоградцы в городских пабликах.

При этом отмечалось, что проблемы были у нескольких сотовых операторов.

Напомним, что этот сбой — не единственный за последнее время. Мобильные операторы подтверждают наличие трудностей со связью и интернет-соединением, которые возникают по не зависящим от них причинам. В большинстве случаев речь идет о мерах безопасности, которые все чаще принимаются не только в Волгоградской области, но и во многих других регионах России.