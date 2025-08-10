Новый сквер создадут в центре Ростова на месте снесенной аварийной постройки

В центре Ростова-на-Дону новый сквер создадут на месте снесенного аварийного дома, который находился на улице Социалистической. Выделенную территорию оценил врио губернатора региона Юрий Слюсарь, рассказали в пресс-службе донского главы.
— Ключевое слово в этом проекте — «зеленая» зона отдыха. Ростову критически не хватает зелени, и мы неоднократно уже говорили об этом. В иные времена здесь, скорее всего, воткнули бы очередную высотку или коммерческий объект, но те времена прошли, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Напомним, решение о создании сквера приняли в июле 2025 года на заседании градостроительного совета. До конца года должны подготовить проект благоустройства и обсудить его с жителями города. Ростовчане смогут предложить название для нового сквера.
Также Юрий Слюсарь предложил создать мурал на фасаде соседнего дома. Тему рисунка также выберут горожане.
