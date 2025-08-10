Пермь примет Всероссийский съезд туристско-информационных центров

По данным краевого Центра развития туризма, сегодня в регионе действуют 14 ТИЦ, в том числе частные. Для ТИЦ утвержден единый региональный стандарт качества. В центрах к услугам туристов разнообразная информация о достопримечательностях, туроператорах, маршрутах, точках размещения и питания. Также здесь можно получить карты, приобрести сувенирку, товары местных производителей и умельцев.