Пермь примет Всероссийский съезд туристско-информационных центров

В сентябре в Перми пройдет Всероссийский съезд представителей туристско-информационных центров (ТИЦ). Регистрация участников уже открыта, работает сайт форума.
Ежегодный съезд ТИЦ — это площадка для обсуждения вопросов развития внутреннего туризма. В этом году в нем примут участие представители 50 регионов страны — сотрудники туристско-информационных центров, представители власти, эксперты.
Деловая программа рассчитана на два дня. Участники обсудят существующие модели работы ТИЦ, обменяются опытом. В культурной части форума они познакомятся с туристским потенциалом Прикамья.
По данным краевого Центра развития туризма, сегодня в регионе действуют 14 ТИЦ, в том числе частные. Для ТИЦ утвержден единый региональный стандарт качества. В центрах к услугам туристов разнообразная информация о достопримечательностях, туроператорах, маршрутах, точках размещения и питания. Также здесь можно получить карты, приобрести сувенирку, товары местных производителей и умельцев.
Символический Кубок принимающего региона был передан Прикамью в марте. С этого времени началась подготовка форума. Он будет проходить при поддержке правительства края и Национальной ассоциации туристско-информационных организаций.