Волгоградцам запретят вести бизнес на дачах в СНТ

Начиная с 1 сентября 2025 года, в садоводческих некоммерческих товариществах Волгограда и по всей России прекращается возможность ведения предпринимательской деятельности на дачных участках. Как пояснил юрист Никита Кулачкин, соответствующие поправки в законодательстве ограничивают использование построек только личными нуждами — запрещается организация хостелов, складов, автосервисов и мастерских.
За несанкционированное коммерческое использование участков наступает административная ответственность, а проверки станут более частыми благодаря расширению полномочий местных властей. По словам юриста Ярослава Остапенко, штрафы грозят и за потребление электроэнергии без оформленного договора, а также за нарушение правил вывоза мусора и пожарной безопасности.
Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты РФ, напомнил, что владельцы участков обязаны следить за благоустройством своей территории. При первом выявлении нарушений следует предупреждение, при повторном — в течение полугода — штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей, а в случае злостного неисполнения требований возможно изъятие земельного участка.