Волгоградцам запретят вести бизнес на дачах в СНТ

Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты РФ, напомнил, что владельцы участков обязаны следить за благоустройством своей территории. При первом выявлении нарушений следует предупреждение, при повторном — в течение полугода — штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей, а в случае злостного неисполнения требований возможно изъятие земельного участка.