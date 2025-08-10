Москвичам рассказали о погоде в августе

«По прогнозам, вторая декада августа ожидается прохладнее первой, и, скорее всего, она закончится также с небольшой температурной аномалией, величиной около полградуса, но на этот раз отрицательной. При этом первая половина десятидневки ожидается более холодной, а вторая — более тёплой», — сказал Леус.