Москвичам рассказали о погоде в августе

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Вторая декада августа в Москве будет прохладнее первой, днем будет от плюс 19 до плюс 25 градусов, а дожди станут частыми гостями, рассказал в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«По прогнозам, вторая декада августа ожидается прохладнее первой, и, скорее всего, она закончится также с небольшой температурной аномалией, величиной около полградуса, но на этот раз отрицательной. При этом первая половина десятидневки ожидается более холодной, а вторая — более тёплой», — сказал Леус.
Он уточнил, что разброс дневных температур прогнозируется в диапазоне от плюс 19 до плюс 25 градусов. Дожди также будут частыми гостями в столице и пройдут в течение шести-восьми дней.