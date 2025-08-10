Томаты «Без заморочек», аджика и лечо: топ-8 проверенных рецептов закруток на зиму

В прокрученные через мясорубку овощи и чеснок добавить соль и сахар и варить в течение 30 минут, пока масса не начнет разделяться на гущу и жидкость. Не забывайте ее помешивать. Минут за 10 до окончания варки влить уксус и разлить по стерилизованным банкам, закрыть прокипяченными крышками, перевернуть вверх дном и, укутав, оставить до полного остывания. Если хотите изменить цвет аджики на красный, возьмите спелые мясистые помидоры и красный сладкий и острый перцы и приготовьте соус по этому же рецепту.