С августа в состав поезда Таганрог — Симферополь включат дополнительные вагоны

Пять дополнительных вагонов включат в состав поезда № 483/484 «Таврия» сообщением Таганрог — Симферополь. Это связано с повышенным спросом на билеты, поясняют в телеграм-канале компании «Гранд Сервис Экспресс».
Четыре купейных вагона добавят в состав поезда с 10 августа по 17 сентября при отправлении из Симферополя. В обратном направлении из Таганрога дополнительные вагоны будут курсировать с 11 августа по 18 сентября.
Еще один плацкартный вагон появится в составе поезда из Симферополя с 12 по 26 августа и с 3 по 17 сентября. Плацкарт при поездках из Таганрога добавится с 13 по 27 августа и с 4 по 18 сентября.
Поезд «Таврия» курсирует через день, из Таганрога через Ростов-на-Дону. Отправление в приморском городе в 10:55, в донской столице выполняется остановка на станции Первомайской (с 11:59 до 12:33). В Симферополь поезд прибывает на следующий день в 6 часов утра.
Отправление из Симферополя в 13:30. В Ростове-на-Дону состав стоит с 4:35 до 5:04 утра следующего дня. Прибытие в Таганрог в 6:15. Классы обслуживания в дополнительных вагона — 3 Л и 2 Л.
