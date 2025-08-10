Без виз, но за деньги: Жители Молдовы будут платить по 20 евро с человека за въезд на территорию ЕС

С 2026 года для Молдовы безвиз с Евросоюзом будет стоить 20 евро с человека, а с 12 октября 2025 для безвизового въезда придётся пройти специальную биометрическую процедуру сканирования — пишет t.me/romania_ru.
С указанной даты вместо традиционных штампов в паспортах, граждане стран не входящих в Евросоюз должны будут пройти биометрическое сканирование с занесением данных в специальную базу, где они будут храниться следующие три года.
В случае отказа от сканирования путешественнику будет отказано и во въезде.
Вместе с этим, в конце 2026 года начнет работать система ETIAS, которая требует от граждан стран-не членов ЕС, которые имеют с Евросоюзом безвизовый режим (в их числе и Украина, Грузия, Молдова), уплаты сбора в 20 евро и получение специального разрешения.
Для этого нужно будет заранее подать заявку онлайн и получить электронное разрешение на въезд, связанное с их паспортами.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Судью, засадившую в тюрьму по сфабрикованному делу башкана Гагаузии, превращают в образ, символ, знамя: Власти осталось только рвы копать между жителями Молдовы, обустраивать нейтральную полосу и зону отчуждения.
Неправедным приговором Евгении Гуцул и Светлане Попан, как буром прошлись и рассекли еще те немногие, оставшиеся ниточки, которые крепят гражданское общество страны (далее…).
Кто такой TAITO и почему им пугают людей в Молдове: Полиция придумала новую форму «электоральной коррупции».
Наши бабушки и дедушки должны обладать крутыми телефонами, чтобы иметь честь поучаствовать в электоральной коррупции, придуманной властью (далее…).
Два удаления, куча голевых моментов, упорство и класс: В Кишиневе оргеевский «Милсами» в Лиге Конференций вдевятером обыграл «Виртус» из Сан-Марино.
В первом матче третьего квалификационного раунда ЛК «Милсами» на стадионе «Зимбру» вырвал победу со счетом 3:2 (далее…).