Без виз, но за деньги: Жители Молдовы будут платить по 20 евро с человека за въезд на территорию ЕС

А с 12 октября 2025 для безвизового въезда придётся пройти специальную биометрическую процедуру сканирования.

Источник: Комсомольская правда

С 2026 года для Молдовы безвиз с Евросоюзом будет стоить 20 евро с человека, а с 12 октября 2025 для безвизового въезда придётся пройти специальную биометрическую процедуру сканирования — пишет t.me/romania_ru.

С указанной даты вместо традиционных штампов в паспортах, граждане стран не входящих в Евросоюз должны будут пройти биометрическое сканирование с занесением данных в специальную базу, где они будут храниться следующие три года.

В случае отказа от сканирования путешественнику будет отказано и во въезде.

Вместе с этим, в конце 2026 года начнет работать система ETIAS, которая требует от граждан стран-не членов ЕС, которые имеют с Евросоюзом безвизовый режим (в их числе и Украина, Грузия, Молдова), уплаты сбора в 20 евро и получение специального разрешения.

Для этого нужно будет заранее подать заявку онлайн и получить электронное разрешение на въезд, связанное с их паспортами.

