Mash: беспилотники ВСУ впервые с начала СВО атаковали Республику Коми

Республика Коми впервые подверглась атаке беспилотников ВСУ. Один из БПЛА упал в окрестностях нефтеперерабатывающего завода в Ухте. Работников предприятия, как и посетителей торгового центра, пришлось эвакуировать. По предварительной информации, украинская армия использовала польские разведывательные дроны FlyEye. На фоне атаки в местном аэропорту вводили ограничения на взлет и посадку самолетов. Также начали поступать жалобы на перебои в работе мобильного интернета.