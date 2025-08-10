Ричмонд
Гроза обрушилась на Минск

Ранее синоптики объявили на вечер воскресенья оранжевый уровень опасности.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 авг — Sputnik. Гроза началась в белорусской столице около половины седьмого вечера в воскресенье, сообщает Sputnik.

Ранее синоптики объявили оранжевый уровень опасности на воскресенье, а также на ночь в с воскресенья на понедельник.

«В Минске во второй половине дня 10 августа ожидается гроза, при грозе — шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с», — говорится в сообщении Белгидромета.

Грозы со шквалистым ветром порывами 15−20 м/с ожидаются и на всей территории республики, причем в западной части страны порывы ветра могут достигать 21−24 м/с.

Такая погода сохранится и в ночь на понедельник, 11 августа, предупредили в Белгидромете.