Рекордные 11 новых школ откроют в Ростовской области к 1 сентября

Всего на Дону к 1 сентября откроют 11 новых школ почти на 10 тысяч мест. Пять — построят в Ростове, по две — в Батайске и Азове, еще две — в Цимлянском и Мясниковском районах. До конца года планируют сдать еще три школы на две тысячи мест в Красносулинском районе, Аксае и Ростове.