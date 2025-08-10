Рекордные 11 новых школ откроют в Ростовской области к 1 сентября

Впервые в современном Ростове-на-Дону к новому учебному году откроют пять новых школ. Одна школа — № 116 — будет работать на территории левобережья, это учебное заведение осмотрел врио губернатора региона Юрий Слюсарь, сообщает пресс-служба донского главы.
В школе № 116 оборудовали просторные классы, актовый зал на 540 мест и зоны отдыха. Тажке для учеников создали информационный центр, библиотеку, футбольное поле и спортплощадки.
Образовательное учреждение будет специализироваться на инженерно-техническом профиле. Ученики смогут углубленно изучать точные науки для подготовки к инженерным профессиям.
Всего на Дону к 1 сентября откроют 11 новых школ почти на 10 тысяч мест. Пять — построят в Ростове, по две — в Батайске и Азове, еще две — в Цимлянском и Мясниковском районах. До конца года планируют сдать еще три школы на две тысячи мест в Красносулинском районе, Аксае и Ростове.
Юрий Слюсарь заявил, что темпы строительства школ сохранятся. Сейчас дефицит учебных мест остается в девяти муниципалитетах. Разработана программа по развития школьной инфраструктуры до 2030 года.
— Продолжим строить и капитально ремонтировать. Будем использовать ресурсы областного бюджета, участвовать в федеральных программах. Нужно открывать школы и садики в новых районах — там, где возводят новые жилые массивы, — подчеркнул врио губернатора Ростовской области.
Также Юрий Слюсарь посетил обновленную школу № 92. В здании укрепили конструкции, привели в порядок фасад и коммуникации. Создали современные классы, медблок и спортивные площадки.
Школа находится на проспекте Стачки, поэтому для безопасности детей оборудовали пешеходный переход со светофором. Глава региона поручил проверить все школьные маршруты в области.
В этом году в регионе капитально ремонтируют 43 образовательных учреждения, 11 из которых должны быть открыты 1 сентября, еще 25 — до конца года.
