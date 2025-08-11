«Амкар» потерял первое место

Это уже вторая неудача в турнире подряд для пермского клуба. Ранее был проигрыш в Оренбурге со счетом 1:5. Поскольку конкурент в борьбе за выход в «серебро» «Химик» из Дзержинска в этом туре одержал победу, то он опередил «Амкар» на три очка и вышел на первое место.