«Все уже случилось»: академик РАН Владимир Клименко — о последствиях глобального потепления для России

По словам метеорологов, в ближайшие годы повышение температуры составит более 1,5 градуса — порогового значения, зафиксированного в Парижском соглашении*. А это значит, что нашу планету будет лихорадить: увеличится количество экстремальных погодных явлений, лесных пожаров и наводнений. Главная причина этих бедствий — человек! Можно ли исправить то, что мы сотворили собственными руками, рассказал академик РАН Владимир Клименко.
Климатолог Владимир Клименко побывал в 174 странах мира и последствия глобального потепления наблюдал своими глазами. Это и затопление островов, и наводнения, и волны жары, уносящие жизни тысяч людей. О том, к чему приводит технический прогресс и найдутся ли у планеты силы противостоять его последствиям, он рассказал в интервью «Вечерней Москве».
— Владимир Викторович, глобальная температура в прошлом году превысила порог в 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Что может случиться, если она продолжит расти?
— Все уже случилось и продолжает происходить. Последствия мы можем наблюдать своими глазами. Например, потопы. Так, в прошлом и позапрошлом годах Китай пережил катастрофические наводнения. Таких масштабов не было за всю историю наблюдений. Бразильская Амазония, напротив, испытала сильнейшую засуху, приведшую к потере значительной части урожая и опустошительным лесным пожарам.
В Европе волны жары ежегодно убивают тысячи людей. Так, в июле 2025 года за 2 недели произошло 2300 избыточных смертей в Испании и Португалии. В Москве аналогичные периоды аномальной жары тоже приводят к избыточной смертности. Происходит таяние вечной мерзлоты, и это влечет за собой разрушение инфраструктуры и выбросы метана из оттаивающих грунтов. Растет уровень моря. Причем растет так, что популярное у туристов островное государство Мальдивы, районы тайского Бангкока, индонезийской Джакарты и китайского Шанхая будут затоплены к концу века.
— А Петербург? Ведь совсем недавно там был критический высокий уровень воды.
— Петербург спасет дамба, но Ленинградская область уже страдает от заметных подтоплений.
— А для России, которая является одной из самых холодных стран на планете, глобальное потепление несет такие же печальные перспективы?
— Россия довольно неохотно включается в деятельность по предотвращению дальнейшего потепления. Более того, наша страна стремится минимизировать свое участие в этих процессах. Почему? Потому что, в отличие от многих других стран, страдающих от изменения климата, у нас глобальное потепление не вызывает таких же переживаний. В России баланс выгод и потерь остается спорным вопросом для специалистов, изучающих климат. Среди экспертов мнения разделяются примерно поровну: половина считает, что для России последствия будут положительными, другая половина — отрицательными. В целом этот баланс близок к нулю.
— Чего стоит опасаться россиянам?
— Для нас большой проблемой является таяние вечной мерзлоты. Более 60 процентов территории России, а это более 10,5 миллиона квадратных километров, — расположено в зоне вечной мерзлоты. Хотя сейчас ее все чаще называют «многолетнемерзлыми грунтами», но суть от этого не меняется. И ее площадь постепенно уменьшается, отступая на север, а точнее — на северо-восток. Тот же Архангельск еще 150 лет назад находился в зоне вечной мерзлоты, а сейчас уже нет. А в нашей стране на этих землях находится экономическая основа страны: нефтегазовые месторождения, угольные бассейны, леса. Вся инфраструктура — города, трубопроводы, аэродромы — построена в расчете на устойчивость мерзлого грунта, который сейчас буквально уходит из-под ног.
Однако из-за потепления разрушается верхний слой мерзлоты, и это приводит к катастрофам. Например, два года назад в Норильске, в том числе из-за просадки грунта, пришел в негодность резервуар с топливом, и это повлекло за собой масштабный разлив нефтепродуктов.
Дело в том, что любой след в Арктике сохраняется, если не на века, то на многие десятилетия. Я был в местах в районе Чукотки, где во времена Хрущева, когда готовились к войне с Соединенными Штатами Америки, стояла танковая дивизия. Спустя время дивизия ушла, а все следы пребывания там человека можно обнаружить до сих пор.
Кроме этого, на территории нашей страны изза жары возникает перегрузка энергосистем. Раньше пик энергопотребления в России приходился на зиму, но теперь на юге страны — в Ставропольском крае и на Кавказе летние температуры бьют рекорды. Люди массово начинают пользоваться вентиляторами и кондиционерами. И это приводит к блэкаутам. Наши энергосистемы исторически не рассчитаны на такие нагрузки в летнее время, ведь летом традиционно проводятся ремонтные работы, а мощности снижены. В результате происходят массовые отключения электричества, как это было в Ставрополье, Ростовской области и Краснодарском крае в прошлом и этом году.
Жара экономически выгодна.
Начнем с Северного морского пути. Арктика теплеет быстрее, чем тропики, и гораздо быстрее, чем средние широты, где мы почти все живем. Отступают льды Северного Ледовитого океана, увеличиваются сроки навигации на Севморпути, который Россия старается интенсивно развивать. Но у России на то, чтобы использовать преимущества, которые представляет теплеющая Арктика, очень мало времени — буквально 15−20 лет! Ведь теплеет не только российская Арктика, но и канадская тоже. А суда из Европы в Восточную Азию, скорее всего, пойдут не через нас, а как раз через канадскую, учитывая к тому же, что этот путь на 25 процентов короче. Но сейчас пока канадская Арктика — холоднее. И она еще не приоткрылась, в отличие от российской части, хотя пробные коммерческие рейсы там уже осуществлялись. Поэтому Севморпуть перспективен, но только если взяться за его развитие оперативно.
Короткие и теплые зимы — это также большой плюс. Это значит, что требуется меньше топлива для отопления. Быстрое, а значит, ощутимое потепление началось в мире после 1975 года. Выходит, что уже 50 лет подряд у нас зимы заметно теплеют. По сравнению с зимами 70−80-х годов прошлого века мы экономим топливо на триллион рублей ежегодно! И эта экономия пока значительно перекрывает все минусы.
Эффект большого города.
— Но ведь климат на планете меняется все время: были и теплые периоды, и холодные. Почему же в этом потеплении мы виним именно человека?
— Сегодня эксперты, помимо знаний, накопленных с помощью наблюдений, обладают хорошими инструментами для изучения климата. К ним относятся климатические модели. Современные климатические модели — это сложная и довольно дорогая технология. Разработка одной модели занимает долгие годы и стоит сотни миллионов, а то и миллиарды долларов. Сейчас в мире существует всего около 30 моделей, которые мировое научное сообщество считает достаточно надежными. Моя лаборатория располагает упрощенной моделью, и она тоже подтверждает, что без антропогенного влияния Земля сейчас должна была бы охлаждаться. По нашим расчетам, без человеческого вмешательства еще через 200−300 лет планету ожидал бы новый Малый ледниковый период, аналогичный тому, что был в XIV-XIX веках. Что это было за время? В 1695 году армия Петра I во время возвращения из первого Азовского похода погибла от холода и голода. Осада крепости Азов была снята 1 октября. Сегодня в это время еще купальный сезон продолжается! Вот это был один из пиков Малого ледникового периода. Во Франции при Людовике XIV в Версале зимой замерзало вино в бокалах! В Лондоне в середине XVII века Темза замерзала настолько, что у стен Тауэра три месяца в году работала ярмарка на льду, а в царствование Бориса Годунова осенью по Москве ездили на санях! И по расчетам климатических моделей, Земля должна была бы сейчас постепенно входить в очередной Малый ледниковый период. Но модели делали прогноз без учета человеческой деятельности, развивавшейся с индустриальной эпохи. Средняя температура на планете в последние двадцать лет уже на 1,1 °C выше, чем в доиндустриальную эпоху. В России потепление идет в 2−3 раза быстрее среднемирового, а в Москве — в 3,5 раза из-за «эффекта большого города».
Пострадает колосок.
В среднем по планете повышение температуры влечет за собой увеличение влажности воздуха. А это приводит к увеличению количества осадков. Но на деле выходит, что где-то все же осадков становится меньше. России в этом смысле очень повезло, потому что на 90 процентов территории страны потеплению сопутствует дополнительное увлажнение. Но наши самые главные зернопроизводящие регионы — Южный и Северо-Кавказский федеральные округа относятся к тем 10 процентам, где осадков при потеплении будет не хватать. Засухи будут учащаться, а сельское хозяйство — страдать.
Поддали газу.
— Помимо выбросов газов из-за деятельности предприятий, ученые говорят о влиянии животноводства. Неужели коровы вносят такой сильный вклад в общую картину изменения климата?
— Метан выделяется коровами как продукт их пищеварения. Поскольку поголовье крупного рогатого скота в мире огромное, в совокупности получается внушительная цифра — 85−95 миллионов тонн метана в год. Это ⅙ от всех выбросов метана на планете. Но и рисоводство с его гниющей соломой на рисовых полях имеет огромное влияние на климат. Но разве можно убедить китайцев оказаться от риса или австралийцев от стейка ради спасения планеты?
Болеть будем чаще.
— Исследования 2024 года показали, что из-за потепления ареалы переносчиков болезней расширяются. Есть ли связь между глобальным потеплением и участившимися пандемиями?
— Конечно, климат играет значительную роль в распространении инфекционных заболеваний. Когда климатические условия меняются, ареалы обитания и самих возбудителей болезней их переносчиков также смещаются. Например, самое смертоносное заболевание в мире — малярия.
— Она уносит миллионы жизней ежегодно. Почему в России нет тропической малярии?
— Дело в том, что переносчику малярии, комару Anopheles, для размножения необходима среднесуточная температура не ниже 25−27 °C. В России таких условий не было даже в периоды глобального потепления. Однако по мере изменения климата ареал малярии постепенно смещается на север, охватывая новые территории.
Никогда такого не было.
— И что нам делать?
— Мир будет теплеть. С каждым новым годом, а вернее сказать — десятилетием мы вторгаемся в терра инкогнита — в неизвестное! За всю историю существования человечества так тепло никогда не было!
Те 1,5 градуса, указанные в Парижских соглашениях, неотвратимо будут превышены в начале 2040-х годов. Еще есть ограниченный шанс сдержать потепление на уровне 2 градусов, но без сокращения численности населения Земли это сделать невозможно.
Впрочем, для этого можно ничего не предпринимать. Дело в том, что население планеты стремительно приближается к пику численности и уже через поколение начнет сокращаться естественным путем. Уже сейчас большая часть стран мира имеет коэффициент фертильности ниже 2: в семьях рождается детей меньше, чем необходимо для простого воспроизводства населения.
Численность людей уже снижается в десятках стран мира, причем с громадной скоростью. Так, численность населения Китая, еще недавно самой густонаселенной страны, сокращается четвертый год подряд.
В 2024 году население страны сократилось почти на 3 млн человек, до 1,417 миллиарда, к 2030 году убыль составит еще 17 млн человек.
— Но есть Индия, которая растет…
— В Индии фертильность уже прошла свой пик, а численность населения достигнет пика через 20−30 лет и затем тоже начнет снижаться.
По нашим прогнозам, рост средней температуры в случае глобального демографического перехода достигнет максимума в 2080-х годах и составит 1,8 градуса Цельсия, а затем начнет медленно уменьшаться.
Но это произойдет только в том случае, если у человечества хватит разума не разрушать окончательно свой собственный единственный дом.
Лично у меня надежды на это мало.
* Парижское соглашение — соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года.
ДОСЬЕ.
Владимир Викторович Клименко — советский и российский ученый-физик. Доктор технических наук, профессор, академик РАН. Главный научный сотрудник, руководитель НИЛ глобальных проблем энергетики МЭИ. Один из ведущих российских специалистов в области энергетики и ее экологических проблем, теплофизики, взаимодействия антропогенных систем и окружающей среды, наук о Земле. Клименко — один из авторов регрессионно-аналитической модели климата, которая успешно воспроизводит в деталях все важнейшие климатические события последних тысячелетий и позволила дать беспрецедентно точный прогноз среднеглобальной температуры на прошедшие и текущее десятилетия.
