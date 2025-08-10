«Все уже случилось»: академик РАН Владимир Клименко — о последствиях глобального потепления для России

— Сегодня эксперты, помимо знаний, накопленных с помощью наблюдений, обладают хорошими инструментами для изучения климата. К ним относятся климатические модели. Современные климатические модели — это сложная и довольно дорогая технология. Разработка одной модели занимает долгие годы и стоит сотни миллионов, а то и миллиарды долларов. Сейчас в мире существует всего около 30 моделей, которые мировое научное сообщество считает достаточно надежными. Моя лаборатория располагает упрощенной моделью, и она тоже подтверждает, что без антропогенного влияния Земля сейчас должна была бы охлаждаться. По нашим расчетам, без человеческого вмешательства еще через 200−300 лет планету ожидал бы новый Малый ледниковый период, аналогичный тому, что был в XIV-XIX веках. Что это было за время? В 1695 году армия Петра I во время возвращения из первого Азовского похода погибла от холода и голода. Осада крепости Азов была снята 1 октября. Сегодня в это время еще купальный сезон продолжается! Вот это был один из пиков Малого ледникового периода. Во Франции при Людовике XIV в Версале зимой замерзало вино в бокалах! В Лондоне в середине XVII века Темза замерзала настолько, что у стен Тауэра три месяца в году работала ярмарка на льду, а в царствование Бориса Годунова осенью по Москве ездили на санях! И по расчетам климатических моделей, Земля должна была бы сейчас постепенно входить в очередной Малый ледниковый период. Но модели делали прогноз без учета человеческой деятельности, развивавшейся с индустриальной эпохи. Средняя температура на планете в последние двадцать лет уже на 1,1 °C выше, чем в доиндустриальную эпоху. В России потепление идет в 2−3 раза быстрее среднемирового, а в Москве — в 3,5 раза из-за «эффекта большого города».