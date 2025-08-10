Ричмонд
ГАИ Минска напомнила о правилах безопасного вождения во время дождя

«С учетом ухудшения видимости выбирайте безопасную скорость и дистанцию до впереди двигающегося транспорта, избегайте резких маневров и торможений», — отметили в ГАИ.

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правила безопасности на дорогах напомнило УГАИ ГУВД Мингорисполкома водителям и пешеходам в непогоду, сообщает БЕЛТА.

«С учетом ухудшения видимости выбирайте безопасную скорость и дистанцию до впереди двигающегося транспорта, избегайте резких маневров и торможений. В случае отсутствия возможности продолжить движение — остановитесь у края проезжей части с включенной аварийной сигнализацией, внешними световыми приборами и переждите ливень. Не стоит парковаться вблизи деревьев», — отметили в ГАИ.

Во время сильного дождя следует опасаться аквапланирования. В сложных погодных условиях необходимо включить ближний свет фар или габаритные огни. Водитель и пассажиры должны быть пристегнуты, а дети до 12 лет находиться в специальных удерживающих устройствах.

Ливень вызвал подтопление некоторых улиц. Движение в этих местах затруднено. «Пешеходам следует начинать переход проезжей части дороги только убедившись, что водители вас заметили и успели остановиться», — добавили в ГАИ. -0-