ГАИ Минска напомнила о правилах безопасного вождения во время дождя

Во время сильного дождя следует опасаться аквапланирования. В сложных погодных условиях необходимо включить ближний свет фар или габаритные огни. Водитель и пассажиры должны быть пристегнуты, а дети до 12 лет находиться в специальных удерживающих устройствах.