В Самаре перекроют часть улицы Садовой из-за ремонта газопровода

Ограничения движения продлятся с 11 по 27 августа — водителям советуют искать объездные пути.
В Самаре с 11 августа введут временные ограничения движения на улице Садовой. Причина — ремонтные работы на подземном газопроводе.
Нельзя будет проехать на участке у дома № 218 (возле пересечения с ул. Маяковского). Полное перекрытие участка улицы произойдет с 7:00 11 августа до 21:00 27 августа. Запрет на парковку будет введен с 5:00 11 августа до 22:00 27 августа.
Автобус № 46 изменит маршрут — новую схему движения можно посмотреть в приложениях к официальному сообщению.
«Просим горожан соблюдать меры предосторожности, заранее планировать свои поездки и выбирать для объезда соседние улицы», — обращаются к жителям городские власти.
Водителям рекомендуют заранее продумывать альтернативные маршруты через параллельные улицы. Ремонтные работы должны завершиться до конца августа.
