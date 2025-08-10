«Крылья Советов» организуют бесплатный выезд болельщиков в Грозный

Самарские фанаты смогут бесплатно поехать на матч с «Ахматом» 16 августа по инициативе губернатора.
Футбольный клуб «Крылья Советов» при поддержке губернатора Вячеслава Федорищева организует бесплатный выезд болельщиков на матч с «Ахматом» в Грозном. Игра 5-го тура РПЛ состоится 16 августа в 21:30 по самарскому времени.
Чтобы поехать на гостевую игру, необходимо подать заявку через специальную форму до 16:00 12 августа. Приоритет имеют владельцы сезонных абонементов, количество мест ограничено.
«Подтверждением поездки будет ответный звонок на номер, который указан в заявке», — говорится в официальном сообщении футбольного клуба.
Автобусы отправятся из Самары 15 августа, возвращение — сразу после матча. Дети могут поехать только с родителями.
