Прощание с погибшим в Болгарии режиссером Юрием Бутусовым состоится в Москве

Прощание с погибшим в Болгарии российским театральным режиссером Юрием Бутусовым состоится в Москве, после чего его тело будет кремировано и захоронено в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вдову режиссера Марию Бутусову.