Прощание с погибшим в Болгарии режиссером Юрием Бутусовым состоится в Москве

Похороны погибшего в Болгарии Юрия Бутусова пройдут в Санкт-Петербурге.

Источник: Комсомольская правда

Прощание с погибшим в Болгарии российским театральным режиссером Юрием Бутусовым состоится в Москве, после чего его тело будет кремировано и захоронено в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вдову режиссера Марию Бутусову.

«Похороны в Питере, прощание в Москве. Будет кремация», — рассказала она агентству.

Вдова погибшего режиссера также сообщила, что точная дата церемонии прощания с Бутусовым, которая состоится в Москве, пока не определена.

Ранее KP.RU сообщал, что Юрий Бутусов скончался на 64-году жизни. Как сообщил РИА Новости директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, смерть режиссера наступила в результате несчастного случая — он утонул во время отпуска с семьей в Болгарии.