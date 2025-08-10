Прощание с погибшим в Болгарии режиссером Юрием Бутусовым состоится в Москве

Прощание с погибшим в Болгарии российским театральным режиссером Юрием Бутусовым состоится в Москве, после чего его тело будет кремировано и захоронено в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вдову режиссера Марию Бутусову.
«Похороны в Питере, прощание в Москве. Будет кремация», — рассказала она агентству.
Вдова погибшего режиссера также сообщила, что точная дата церемонии прощания с Бутусовым, которая состоится в Москве, пока не определена.
Ранее KP.RU сообщал, что Юрий Бутусов скончался на 64-году жизни. Как сообщил РИА Новости директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, смерть режиссера наступила в результате несчастного случая — он утонул во время отпуска с семьей в Болгарии.