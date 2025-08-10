ФК «Ростов» и «Пари НН» объявили стартовые составы игроков на матч 4-го тура РПЛ

ФК «Ростов» и «Пари НН» объявили стартовые составы на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги (МИР РПЛ). Напомним, игру запланировали на 10 августа, начало в 20:30 по московскому времени.
ФК «Ростов»: 1 Ятимов (вр), 5 Прохин, 6 Тарасов, 22 Семенчук, 40 Вахания, 8 Миронов, 18 Кучаев (к), 58 Шанталий, 7 Роналдо, 69 Голенков, 99 Сулейманов. Запасные: Одоевский, Эльаскалани, Лангович, Мохеби, Щетинин, Аджаса, Байрамян, Жбанов, Комаров, Шамонин.
«Пари НН»: 30 Медведев, 2 Александров, 24 Фаринья, 25 Шоштарич Карич, 70 Шнапцев, 8 Майга, 29 Вешнер Тичич, 40 Олусегун, 88 Лесовой, 20 Боселли, 27 Грулев.
Матч состоится на стадионе «Ростов Арена» в донской столице.
