Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Быстро связаться с аварийной службой пермяки могут через приложение «Госуслуги Дом»

Оперативно связаться с аварийно-диспетчерской службой (АДС) теперь можно через приложение «Госуслуги Дом».

Оперативно связаться с аварийно-диспетчерской службой (АДС) теперь можно через приложение «Госуслуги Дом». Управляющие организации обязаны для таких случаев вносить свой номер в ГИС ЖКХ. Чтобы связаться с аварийкой, на главном экране приложения нужно нажать кнопку «Авария», указать проблему, и на экране отобразится актуальный номер с кнопкой для звонка. Правда, совершить такой звонок могут лишь собственники жилья, которые имеют подтвержденную учетную запись на Госуслугах. Это могут сделать также арендаторы и родственники владельца квартиры, но для этого им необходимо получить от него гостевой доступ.