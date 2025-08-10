Быстро связаться с аварийной службой пермяки могут через приложение «Госуслуги Дом»

Оперативно связаться с аварийно-диспетчерской службой (АДС) теперь можно через приложение «Госуслуги Дом». Управляющие организации обязаны для таких случаев вносить свой номер в ГИС ЖКХ. Чтобы связаться с аварийкой, на главном экране приложения нужно нажать кнопку «Авария», указать проблему, и на экране отобразится актуальный номер с кнопкой для звонка. Правда, совершить такой звонок могут лишь собственники жилья, которые имеют подтвержденную учетную запись на Госуслугах. Это могут сделать также арендаторы и родственники владельца квартиры, но для этого им необходимо получить от него гостевой доступ.