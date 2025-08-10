В столице проходит высокотехнологичный Марафон финансовой грамотности

В павильоне «Заповедное посольство» парка «Зарядье» москвичей ждет настоящее путешествие в будущее, во время которого можно получить новые знания в области личных финансов и сбережений. Целых семнадцать дней, вплоть до 24 августа 2025 года, на этой площадке, а еще в малом амфитеатре парка проходит Марафон финансовой грамотности, который является частью программы форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».
Опытные эксперты обучают москвичей и гостей столицы умению правильно распоряжаться деньгами. Какие сюрпризы подготовили организаторы марафона и как стать его участником — читайте в материале корреспондента «МК», увидевшего все своими глазами.
В «Заповедном посольстве», где и так обычно всегда много детей с родителями и групп школьников, в первый день Марафона финграмотности царил еще больший ажиотаж. Поющий, танцующий, да еще и выступающий в роли финансового консультанта робот-андроид Арди; обучающие тренажеры, погружающие в виртуальную реальность; тестирование на интерактивных панелях; футуристическая «лаборатория» для прохождения финансового ДНК-текста — да, именно в таких увлекательных формах будет проходить обучение в будущем, но москвичи благодаря стараниям Центра финансовой грамотности Москвы могут уже сейчас перенестись на годы вперед и заглянуть в него.
В таких веселых и доступных «формах будущего» все желающие могут повысить уровень своих знаний в области финансов и кредита и овладеть новыми навыками в этой сфере, которые очень пригодятся в повседневной жизни любому человеку.
А еще участников марафона, в том числе самых маленьких, ждут разные киберсюрпризы: наливающие кофе и разноцветную газировку за выполненные задания роботы-бармены, робот-художник, который может написать ваш портрет, игровой автомат «Поймай мошенника», робособаки и робокошки и так далее.
Причем все это совершенно бесплатно, но для участия в мероприятиях необходима предварительная регистрация на сайте «Территория будущего. Москва 2030». «Но даже если люди не успели зарегистрироваться, в этом нет ничего страшного, — объясняют организаторы, — потому что на площадке есть множество других полезных активностей, которые можно посетить в свободном варианте».
Марафон проводится в Москве уже в третий раз. Его организаторами выступают столичный Департамент финансов и Центр финансовой грамотности Москвы.
«Впервые наше мероприятие будет продолжаться 17 дней (в прошлом году оно длилось неделю. — Авт.), в течение которых гостей ждут более 350 просветительских активностей для взрослых и детей: мастер-классы, кинолектории, игры, выставки, викторины, открытые разговоры, юмористические монологи, лекции, — рассказала руководитель Центра финансовой грамотности Москвы Ольга Лукачева. — Особый акцент — на детской программе. На стенде мы выдаем маршрутные листы — это программа нашей лояльности. У нас есть два маршрутных листа — один для детей в возрасте до 14 лет и другой для взрослых старше 14 лет».
Детский маршрутный лист позволяет пройти три задания на площадке и получить в виде вознаграждения лимонад или сладкую вату (лимонад, как уже упоминалось, готовят роботы-бармены, а вату детям выдает «волшебный автомат», при этом ребенок сам задает нужную форму этому лакомству. — Авт.). Что касается взрослого маршрутного листа, то там 7 заданий.
Вот несколько примеров мероприятий марафона для тех, кто желает, по определению организаторов, «прокачать свои финансовые навыки». В зоне VR-тренажеров желающие смогут потренировать навыки распоряжения личными финансами. Оказавшись в виртуальной реальности (то есть надев для этого соответствующие очки), они попробуют себя в роли налогового консультанта или банковского служащего; узнают, как распознать мошенников и проверить надежность финансовых организаций, с которыми имеешь дело.
Оценить собственные знания всем желающим поможет финтест. Тестирование доступно на трех языках: русском, английском и китайском, — и в том, что сюда были добавлены еще два иностранных языка, новшество нынешнего марафона. В базе более 100 вопросов. Система случайным образом выберет десять из них — они посвящены личным финансам, налоговой грамотности, финансовой безопасности, защите прав потребителей и другим темам из реальной жизни. Ответив на вопросы, участники получат персональные рекомендации для планирования своего бюджета.
Для ребят в возрасте от 6 до 10 лет организаторы подготовили спецпрограмму, в которую вошли игровые интерактивные занятия, мастер-классы и викторины. Юные участники узнают, что такое деньги и как правильно ими пользоваться, им помогут поставить первые в жизни финансовые цели и достичь их.
Подростков 11−14 лет ждут более серьезные темы: цифровая и налоговая грамотность, финансовая безопасность и как не попасться на удочку мошенников. Эти знания помогут уверенно принимать «взрослые» решения и осознать важность финансовой грамотности для будущего успеха.
«Программа марафона составлена с учетом интересов всех возрастных групп, — подытожила министр правительства Москвы, руководитель Департамента финансов Елена Зяббарова. — Неважно, школьник вы, студент, родитель, предприниматель или представитель старшего поколения, — каждый найдет понятный, полезный и интересный формат для повышения финансовой грамотности. Особенно мы ждем на площадке марафона молодежь. Через игры, технологии и общение мы поможем научиться управлять финансами легко и интересно. Эти навыки понадобятся в повседневной жизни, позволят строить свое будущее и развивать город».
На второй площадке — в малом амфитеатре парка «Зарядье» — проходят кинолектории. В марафоне участвуют не только финэксперты и консультанты — разные медийные личности, известные актеры будут рассказывать гостям, что финансы — это не только бюджет, доходы и расходы, но и наши привычки, установки, желания и жизненные цели.
Сохранить яркие воспоминания и эмоции помогут фотки на память с талисманом марафона — симпатягой-робокошкой Муррфином.