В столице проходит высокотехнологичный Марафон финансовой грамотности

В «Заповедном посольстве», где и так обычно всегда много детей с родителями и групп школьников, в первый день Марафона финграмотности царил еще больший ажиотаж. Поющий, танцующий, да еще и выступающий в роли финансового консультанта робот-андроид Арди; обучающие тренажеры, погружающие в виртуальную реальность; тестирование на интерактивных панелях; футуристическая «лаборатория» для прохождения финансового ДНК-текста — да, именно в таких увлекательных формах будет проходить обучение в будущем, но москвичи благодаря стараниям Центра финансовой грамотности Москвы могут уже сейчас перенестись на годы вперед и заглянуть в него.