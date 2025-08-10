Ричмонд
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Турции

В Турции на западе страны зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1 10 августа.

Источник: Комсомольская правда

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Турции в воскресенье, 10 августа. Об этом сообщает департамент по ЧС республики.

Отмечается, что сильное землетрясение было зафиксировано на западе страны. Информация о последствиях сейсмической активности в регионе и пострадавших пока не уточняется.

Согласно данным департамента республики, землетрясение было зафиксировано в воскресенье в 19:53 по местному времени. При этом эпицентр активности находился на территории турецкой провинции Балыкесир.

Ранее KP.RU сообщал, что землетрясение магнитудой 6,1 было зафиксировано в Тихом океане у северных Курил в ночь с 9 на 10 августа. Эпицентр подземных толчков находился в 284 километрах восточнее города Северо-Курильск на острове Парамуши.