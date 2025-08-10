Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Турции

Ранее KP.RU сообщал, что землетрясение магнитудой 6,1 было зафиксировано в Тихом океане у северных Курил в ночь с 9 на 10 августа. Эпицентр подземных толчков находился в 284 километрах восточнее города Северо-Курильск на острове Парамуши.