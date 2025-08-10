Водолаз назвал вероятную причину гибели утонувшего в Болгарии режиссера Бутусова

Вероятной причиной смерти режиссера Юрия Бутусова в Болгарии стало мертвое волнение. С таким предположением выступил профессиональный водолаз Михаил Заимов.
— На пляжах в районе Созополя в эти дни отмечается мертвое волнение. Как правило, спасатели вывешивают красные флаги и не разрешают отдыхающим заходить далеко в море, — сказал он.
Предположительно, инцидент произошел после того, как спасатели на пляже уже закончили работать. Полиция города отметила, что на теле погибшего не обнаружено видимых следов насилия.
Под мертвым волнением дайверы называют явление, при котором пловец не может выбраться на берег из-за встречного течения, быстро теряет силы и тонет, передает ТАСС.
Вдова режиссера Мария заявила, что прощание с Бутусовым состоится в Москве, после чего его тело будет кремировано, а прах захоронят в Санкт-Петербурге.
О смерти Бутусова 10 августа сообщил театральный критик и заместитель художественного руководителя Театра Наций Роман Должанский. Впоследствии в СМИ появилась информация о том, что режиссер утонул во время отпуска. Его унесло волной в море.