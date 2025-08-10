Добровольцы высокой культуры: московские волонтеры помогают сохранять наследие столицы

Для самих волонтеров, в том числе вступивших в «отряд» Музея современной истории России, работа — это настоящая страсть. «Для меня уникальность помощи в Государственном центральном музее современной истории России заключается в том, что он создает живое пространство для осмысления и диалога, — говорит культурный волонтер с девятилетним стажем Елена Сафронова. — Здесь не просто рассказывается о событиях прошлого — здесь собраны личные истории, воспоминания и артефакты, которые делают историю ближе и понятнее каждому посетителю». Сама же суть работы Елене давно знакома: она уже несколько лет задействована в событийном и культурном волонтерстве, проводит экскурсии, помогает в геронтологических центрах.