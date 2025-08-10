Добровольцы высокой культуры: московские волонтеры помогают сохранять наследие столицы

В августе этого года в Москве впервые открывается набор в волонтерский корпус одного из главных столичных музеев — Государственного центрального музея современной истории России. Добровольцы смогут поучаствовать в повседневной работе музея, работая с посетителями. Другие волонтерские программы в Москве вовлекают неравнодушных людей в процесс сохранения культурного наследия, реставрацию, археологические работы — и для многих эти увлекательные занятия становятся делом всей жизни.
Сейчас каждый желающий старше 18 лет может вступить в корпус волонтеров Государственного центрального музея современной истории России — того самого, штаб-квартира которого расположена на Тверской, в усадьбе Разумовских со знаменитыми львами. Для этого в течение августа нужно зарегистрироваться на мероприятие на сайте ресурсного центра «Мосволонтер», а потом вступить в организационный чат по ссылке в личном кабинете.
Основных направлений волонтерской программы в музее предусмотрено два. Одна из команд добровольцев будет собирать у посетителей впечатления от похода в музей, занося их в базу обратной связи. Другие волонтеры помогут экскурсантам в навигации по музею и обратят их внимание на главные достопримечательности экспозиции.
Этот корпус — лишь один из многих проектов культурного волонтерства, развивающихся в Москве. Многие сотни добровольцев уже работают на раскопках, реставрационных объектах, больших культурных мероприятиях. Они не только помогают сохранять московское наследие, не только делают московские концерты, выставки, фестивали более яркими и доступными, но и становятся для активных и заинтересованных москвичей дорожкой «за кулисы» столичной культуры, дают почувствовать себя сопричастным истории — а это дорогого стоит. Так, для многих людей участие в культурных волонтерских проектах становится первым шагом в реставрацию, музейное и архивное дело.
«Волонтеры в сфере культуры — это незаменимые помощники в развитии городской жизни Москвы, — отмечает Александр Левит, директор ресурсного центра “Мосволонтер”. — Они заботятся о театрах, музеях, усадьбах и библиотеках. Благодаря их усилиям культурные события города становятся более доступными и интересными как для москвичей, так и для гостей столицы».
Один из наиболее востребованных фронтов работы для культурных волонтеров столицы — реставрационные работы и восстановление книжных фондов Москвы. Заметим, специфика этих работ — где приходится иметь дело с бесценными историческими источниками, материалами, документами — такова, что даже для первых шагов необходима определенная квалификация. Именно поэтому ресурсный центр «Мосволонтер» в содружестве с Департаментом культурного наследия, Государственным НИИ реставрации и другими организациями создали Школу волонтера культурного наследия. Курсы (некоторые из них преподаются онлайн) рассчитаны на молодежь, в том числе с 14 лет, и опытных добровольцев.
В этом году основам реставрационного мастерства обучают 20 волонтеров, которые смогут после этого работать уже полноценными «подмастерьями» на реставрационных объектах. Или, иными словами, сделать первый шаг в эту профессию.
Выпускники Школы волонтера культурного наследия прошлого года не только помогают на объектах, но и продолжают обучение на продвинутом уровне. В частности, изучают археологию, чтобы далее участвовать уже в реставрации найденных в столице археологических артефактов.
Для самих волонтеров, в том числе вступивших в «отряд» Музея современной истории России, работа — это настоящая страсть. «Для меня уникальность помощи в Государственном центральном музее современной истории России заключается в том, что он создает живое пространство для осмысления и диалога, — говорит культурный волонтер с девятилетним стажем Елена Сафронова. — Здесь не просто рассказывается о событиях прошлого — здесь собраны личные истории, воспоминания и артефакты, которые делают историю ближе и понятнее каждому посетителю». Сама же суть работы Елене давно знакома: она уже несколько лет задействована в событийном и культурном волонтерстве, проводит экскурсии, помогает в геронтологических центрах.
А для москвички Екатерины Караваевой это второй музейный проект — ранее в этом году она работала помощником на выставке «Искусство труда» в Третьяковской галерее. Она, до этого уже опытный зооволонтер и участница ряда патриотических проектов, отметила, что работа в Музее современной истории оживляет историческое мышление, дает понять, насколько тесно переплетены прошлое и настоящее нашей страны.
Так и получается, что культурные волонтеры Москвы решают сразу две важнейшие задачи. С одной стороны, без их помощи московские культурные события, выставки, концерты, да и повседневная деятельность музеев много потеряли бы. А с другой — такая помощь зачастую резко меняет жизнь самих волонтеров, приближая кого-то из них к настоящему призванию.