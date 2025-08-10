Южнокорейская группа YOUNG POSSE хочет записать фит с авторами песни «Сигма бой»

Девушки также отметили, что на их концерт пришло много зрителей, что стало приятной неожиданностью. Они очень благодарны россиянам за теплый прием и искреннюю поддержку. «И особенно трогательно, что люди с такой страстью поддерживают нас и приезжают даже из дальних уголков России. Это очень приятно, мы чувствуем себя счастливыми», — рассказала лидер группы Чон Сонхе.