Рютте: Поставки оружия Киеву продолжатся независимо от саммита России и США

Поставки американского оружия Украине за счет Европейского союза (ЕС) будут продолжаться, независимо от встречи представителей России и США на Аляске. С таким заявлением в воскресенье, 10 августа, выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Марк Рютте.

— Абсолютно верно, они продолжатся, — сказал он в интервью телеканалу CBS News.

— Абсолютно верно, они продолжатся, — сказал он в интервью телеканалу CBS News.

В свою очередь вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в этот же день заявил, что американская сторона закончила свое финансирование украинского конфликта. Он отметил, что Вашингтон намерен добиться мирного решения конфликта.

Тем не менее, 12 июля в СМИ появилась информация о том, что США рассматривают возможность выделения Украине новых поставок оружия и военной техники на сумму 300 миллионов долларов. Предполагалось, что финансирование поставок может быть обеспечено за счет уже утвержденных Конгрессом средств военной помощи, которые остались от предыдущей администрации.

Также зарубежные журналисты заявили, что глава Белого дома Дональд Трамп видит в президенте России Владимире Путине главного партнера по переговорам, а в главе украинской администрации Владимире Зеленском — важнейшее препятствие к заключению мира на Украине.

