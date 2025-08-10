Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овчинский: готова стартовая площадка для дома по реновации в Лефортово

Новостройка появится на 2-й улице Синичкина на месте двух демонтированных домов № 15 и № 17.

Источник: Аргументы и факты

Стартовая площадка для строительства нового дома по программе реновации подготовлена в Лефортово на юго-востоке Москвы. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Площадка сформирована на 2-й улице Синичкина на месте двух домов № 15 и № 17, которые ранее были расселены и демонтированы. В ближайшие месяцы строители приступят к возведению новостройки.

«Общая жилая площадь новостройки составит более 22 тысяч квадратных метров. В подъездах смонтируют лифты, оборудуют комнаты для консьержей, а также удобные помещения для хранения колясок и велосипедов. Первые этажи сделают нежилыми: здесь в будущем смогут открыться магазины, кафе, пункты выдачи заказов и другие объекты инфраструктуры», — приводит пресс-служба Департамента градостроительной политики столицы слова Овчинского.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что летом этого года переезжать в новые дома по реновации начали одновременно порядка 10 тысяч человек. А с момента старта реновации за восемь лет новое жилье получили или находятся в процессе переселения около 220 тысяч москвичей.

Пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы ранее рассказала о том, что в Алексеевском районе в СВАО продолжается возведение жилья по программе реновации общей площадью около 20 тыс. кв. метров.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше