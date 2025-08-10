Овчинский: готова стартовая площадка для дома по реновации в Лефортово

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что летом этого года переезжать в новые дома по реновации начали одновременно порядка 10 тысяч человек. А с момента старта реновации за восемь лет новое жилье получили или находятся в процессе переселения около 220 тысяч москвичей.