Овчинский: готова стартовая площадка для дома по реновации в Лефортово

Стартовая площадка для строительства нового дома по программе реновации подготовлена в Лефортово на юго-востоке Москвы. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Площадка сформирована на 2-й улице Синичкина на месте двух домов № 15 и № 17, которые ранее были расселены и демонтированы. В ближайшие месяцы строители приступят к возведению новостройки.
«Общая жилая площадь новостройки составит более 22 тысяч квадратных метров. В подъездах смонтируют лифты, оборудуют комнаты для консьержей, а также удобные помещения для хранения колясок и велосипедов. Первые этажи сделают нежилыми: здесь в будущем смогут открыться магазины, кафе, пункты выдачи заказов и другие объекты инфраструктуры», — приводит пресс-служба Департамента градостроительной политики столицы слова Овчинского.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что летом этого года переезжать в новые дома по реновации начали одновременно порядка 10 тысяч человек. А с момента старта реновации за восемь лет новое жилье получили или находятся в процессе переселения около 220 тысяч москвичей.
