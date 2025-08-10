Путин поприветствовал участников форума «Машук»

«Приветствую вас на Всероссийском молодёжном образовательном форуме “Машук”, посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Насыщенная повестка форума, содержательные лекции, дискуссии, круглые столы, встречи с известными учёными, экспертами, ветеранами специальной военной операции, участниками программы “Время героев” и Всероссийского проекта служения “Твой герой” предоставляют вам отличные возможности для профессионального и личностного роста, творческого и духовно-нравственного развития, обмена опытом и лучшими практиками», — говорится в приветствии.