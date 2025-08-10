Названа вероятная причина гибели режиссера Юрия Бутусова

Наиболее вероятной причиной гибели театрального режиссера Юрия Бутусова в Болгарии могло стать «мертвое волнение». Об этом рассказал профессиональный водолаз, мастер подводной фотографии Михаил Заимов в комментарии ТАСС.
Юрий Бутусов погиб во время купания в Черном море недалеко от города Созополь на юге Болгарии. Режиссеру было 63 года.
Специалист Сазонов отметил, что сегодня на пляжах в районах Созополя отмечается «мертвое волнение». По его данным, в такие дни спасатели на берегу обязаны вывешивать красные флаги и не разрешать людям далеко заплывать.
Мертвое волнение, или еще, как его называют — отбойное течение, — это опасное природное явление, возникающее в момент, когда человек из-за встречного направления течения не в силах выплыть на берег, быстро теряет силы, а потом — тонет.
Как сообщает ТАСС, по предварительной информации, Бутусов погиб в то время, когда спасатели уже закончили работу.
