Названа вероятная причина гибели режиссера Юрия Бутусова

Водолаз Заимов: Вероятной причиной гибели Бутусова могло стать мертвое волнение.

Наиболее вероятной причиной гибели театрального режиссера Юрия Бутусова в Болгарии могло стать «мертвое волнение». Об этом рассказал профессиональный водолаз, мастер подводной фотографии Михаил Заимов в комментарии ТАСС.

Юрий Бутусов погиб во время купания в Черном море недалеко от города Созополь на юге Болгарии. Режиссеру было 63 года.

Специалист Сазонов отметил, что сегодня на пляжах в районах Созополя отмечается «мертвое волнение». По его данным, в такие дни спасатели на берегу обязаны вывешивать красные флаги и не разрешать людям далеко заплывать.

Мертвое волнение, или еще, как его называют — отбойное течение, — это опасное природное явление, возникающее в момент, когда человек из-за встречного направления течения не в силах выплыть на берег, быстро теряет силы, а потом — тонет.

Как сообщает ТАСС, по предварительной информации, Бутусов погиб в то время, когда спасатели уже закончили работу.

Подробнее о гибели Юрия Бутусова читайте здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось о смерти народного артиста России Ивана Краско. Он скончался в больнице Санкт-Петербурга на 95-м году жизни после тяжелой болезни.