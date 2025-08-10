Мёртвое волнение: Эксперт объяснил гибель режиссёра Бутусова опасным природным явлением

Напомним, что о смерти Бутусова ранее сегодня сообщила в соцсетях актриса Варвара Шмыкова. После начала СВО 63-летний Бутусов уволился с поста главного режиссёра Театра имени Вахтангова и уехал в Париж, позже он работал над постановками в Вильнюсском Старом театре.