Что происходит: откуда у молодежи любовь к российской попсе 30-летней давности

— Представьте, что вы записали юмористический ролик или создали мем про современную инди-группу, — продолжает эксперт. — Если ваша цель — завируситься в сети, а про этих музыкантов знают лишь несколько тысяч человек, ваш контент останется незамеченным. А вот переосмысление хита «Ах, какая женщина» гарантирует вам узнаваемость — эту песню впитывали буквально с молоком матери три поколения россиян. Вот почему молодежь так охотно делает ремиксы на старые хиты — это готовый культурный код, не требующий объяснений.