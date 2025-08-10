Пара не смогла разделить 29 куриц при разводе, но в суде им подсказали решение

В июле в Соединенных Штатах произошел еще один необычный случай. Женщина по имени Синтия Диас Соса во Флориде отомстила автомобилистке, которая наехала на курицу. Водительница, ехавшая за машиной Сосы, не поняла причину остановки, из-за чего начала сигналить. После она решила объехать мешающий автомобиль, в результате чего сбила курицу. Соса в ответ на неадекватные действия подбежала к чужому автомобилю и распылила в салоне антимедвежий спрей.