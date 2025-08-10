Пара не смогла разделить 29 куриц при разводе, но в суде им подсказали решение

В Китае пара не смогла разделить 29 куриц при разводе, и в итоге им пришлось вместе съесть одну из них. Об этом необычном случае сообщило издание South China Morning Post.
Супруги жили в деревне в провинции Сычуань и решили расстаться, но не смогли поровну разделить куриц. Жена настаивала, что выращивала этих куриц с первых дней их жизни и знает их поименно. Муж утверждал, что вложил в них не меньше усилий и нервов.
Суд предложил два варианта: отдать птицу одной из сторон, а второй выплатить компенсацию за курицу, другой — совместно приготовить птицу. В конечном итоге бывшие супруги выбрали вариант с ужином, говорится в материале.
В июле в Соединенных Штатах произошел еще один необычный случай. Женщина по имени Синтия Диас Соса во Флориде отомстила автомобилистке, которая наехала на курицу. Водительница, ехавшая за машиной Сосы, не поняла причину остановки, из-за чего начала сигналить. После она решила объехать мешающий автомобиль, в результате чего сбила курицу. Соса в ответ на неадекватные действия подбежала к чужому автомобилю и распылила в салоне антимедвежий спрей.