Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учёные из KIMS разработали оптический биосенсор для лечения рака

Исследовательская группа под руководством доктора Хо Сан Джуна из KIMS разработала оптический биосенсор, способный обнаруживать даже крайне незначительные концентрации ДНК раковых клеток в образцах крови.

Исследовательская группа под руководством доктора Хо Сан Джуна из KIMS разработала оптический биосенсор, способный обнаруживать даже крайне незначительные концентрации ДНК раковых клеток в образцах крови. Параллельно ученые создали инновационную эндоскопическую капсулу, объединяющую в себе возможности оптической когерентной томографии (ОКТ) и оптоакустической микроскопии (ОАМ).

Это новое устройство представляет собой миниатюрную капсулу, диаметр которой составляет всего 12,5 мм. Она обеспечивает круговое сканирование пищевода с высоким разрешением, достигающим нескольких микрометров.

Разработчики считают, что данная технология может стать альтернативой инвазивной биопсии и новым стандартом обследования пациентов с пищеводом Барретта — состоянием, при котором увеличивается вероятность развития аденокарциномы пищевода.