Учёные из KIMS разработали оптический биосенсор для лечения рака

Исследовательская группа под руководством доктора Хо Сан Джуна из KIMS разработала оптический биосенсор, способный обнаруживать даже крайне незначительные концентрации ДНК раковых клеток в образцах крови. Параллельно ученые создали инновационную эндоскопическую капсулу, объединяющую в себе возможности оптической когерентной томографии (ОКТ) и оптоакустической микроскопии (ОАМ).