Глава Минобороны Сингх: Никто не остановит Индию на пути к статусу сверхдержавы

Никто не сможет остановить Индию на ее пути к статусу сверхдержавы. Об этом заявил глава Министерства обороны страны Раджнатх Сингх.
«Я могу заверить вас, что никакая мировая держава не сможет помешать нам стать сверхдержавой», — приводит слова министра телеканал NDTV.
Сингх заявил, что в настоящее время Индия развивается при таких темпах, которые не сможет остановить ни одна другая страна. Глава Минобороны также отметил, что на сегодняшний день объем оборонного экспорта Индии уже превышает 2,7 млрд долларов, что является рекордным показателем для государства.
