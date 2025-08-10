Глава Минобороны Сингх: Никто не остановит Индию на пути к статусу сверхдержавы

Сингх заявил, что в настоящее время Индия развивается при таких темпах, которые не сможет остановить ни одна другая страна. Глава Минобороны также отметил, что на сегодняшний день объем оборонного экспорта Индии уже превышает 2,7 млрд долларов, что является рекордным показателем для государства.