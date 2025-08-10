Ричмонд
Дождались: В Молдове — долгожданная передышка после адского пекла, но очень короткая

Прогноз погоды в Молдове на понедельник, 11 августа 2025.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове наступает передышка после адской жары.

Так, в понедельник, 11 августа, будет +29 градусов.

Ночью и вовсе можно замерзнуть — +13 градусов.

Осадков не ожидается.

Такая же не экстремально жаркая погода будет и во вторник, затем температура опять повысится.

Судью, засадившую в тюрьму по сфабрикованному делу башкана Гагаузии, превращают в образ, символ, знамя: Власти осталось только рвы копать между жителями Молдовы, обустраивать нейтральную полосу и зону отчуждения.

Неправедным приговором Евгении Гуцул и Светлане Попан, как буром прошлись и рассекли еще те немногие, оставшиеся ниточки, которые крепят гражданское общество страны (далее…).

Кто такой TAITO и почему им пугают людей в Молдове: Полиция придумала новую форму «электоральной коррупции».

Наши бабушки и дедушки должны обладать крутыми телефонами, чтобы иметь честь поучаствовать в электоральной коррупции, придуманной властью (далее…).

Два удаления, куча голевых моментов, упорство и класс: В Кишиневе оргеевский «Милсами» в Лиге Конференций вдевятером обыграл «Виртус» из Сан-Марино.

В первом матче третьего квалификационного раунда ЛК «Милсами» на стадионе «Зимбру» вырвал победу со счетом 3:2 (далее…).

