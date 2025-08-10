Похороны режиссера Юрия Бутусова пройдут в Санкт-Петербурге

Ранее актриса Варвара Шмыкова сообщила в своих социальных сетях о смерти Юрия Бутусова. Режиссер скончался на 64-м году жизни. Как позднее уточнил ТАСС директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок, Бутусов утонул во время купания в море в Болгарии, где отдыхал с семьей.