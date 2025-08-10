Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Похороны режиссера Юрия Бутусова пройдут в Санкт-Петербурге

Прощание с театральным режиссером Юрием Бутусовым состоится в Москве, а похоронят его в Санкт-Петербурге.

Источник: Аргументы и факты

Прощание с театральным режиссером Юрием Бутусовым состоится в Москве, а похоронят его в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщила супруга режиссера Мария.

По ее словам, церемония прощания пройдет в столице, после чего тело будет кремировано и доставлено в Санкт-Петербург для захоронения. Точная дата мероприятий пока не определена.

Ранее актриса Варвара Шмыкова сообщила в своих социальных сетях о смерти Юрия Бутусова. Режиссер скончался на 64-м году жизни. Как позднее уточнил ТАСС директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок, Бутусов утонул во время купания в море в Болгарии, где отдыхал с семьей.

Юрий Бутусов родился 24 сентября 1961 года в Гатчине. В 2011—2017 годах он был главным режиссером Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, а в 2017—2018 годах — его художественным руководителем.

С 2018 по 2022 год Бутусов занимал должность главного режиссера Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Также он сотрудничал с театрами «Сатирикон», МХТ имени А. П. Чехова, Александринским театром и другими.