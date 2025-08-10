Целый район обрушился из-за мощного землетрясения в Турции

В Турции в воскресенье, 10 августа, произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1. В результате толчков обрушился целый жилой район. В социальных сетях начали публиковать видео с обрушенными домами.
Землетрясение произошло в районе Сындыргы города Балыкесир в 19:53 по местному времени. Толчки были также замечены в Бурсе, Ялове и Стамбуле. По предварительным данным, есть пострадавшие — спасательные службы занимаются проверкой завалов. Местные жители сообщают, что Google отправил уведомление о начале землетрясения за 30 секунд до его начала. Частично разрушены около 10 частных домов, передает Telegram-канал Mash.
2 июля на западе Турции также произошло землетрясение магнитудой 4,3, оно ощущалось в Стамбуле. Толчки были зафиксированы в западной части Стамбула около 13:58 по московскому времени. В тот же день на Камчатке также произошло землетрясение. Жители Петропавловска-Камчатского почувствовали подземные толчки силой до трех баллов.
19 июня на севере Японии, у побережья острова Хоккайдо, произошло землетрясение магнитудой 6,1, зафиксированное под дном Тихого океана. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.