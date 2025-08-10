Целый район обрушился из-за мощного землетрясения в Турции

Землетрясение произошло в районе Сындыргы города Балыкесир в 19:53 по местному времени. Толчки были также замечены в Бурсе, Ялове и Стамбуле. По предварительным данным, есть пострадавшие — спасательные службы занимаются проверкой завалов. Местные жители сообщают, что Google отправил уведомление о начале землетрясения за 30 секунд до его начала. Частично разрушены около 10 частных домов, передает Telegram-канал Mash.