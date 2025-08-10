В работе мессенджера Telegram произошел сбой 10 августа

В работе мессенджера Telegram произошел сбой вечером в воскресенье, 10 августа. По данным портала DownDetector, отслеживающего проблемы в работе сервисов и интернет-программ, пользователи сообщают об общем сбое платформы.
Помимо этого, отмечаются проблемы в работе мобильного приложения Telegram. Россияне жалуются на некорректную отправку оповещений и уведомлений, неполадки с отправкой сообщений и совершением звонков или записью голосовых сообщений.
Больше всего обращений было зафиксировано от пользователей из Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Удмуртия, Саратовской, Магаданской и Челябинской областей.
Ранее KP.RU сообщал, что массовый сбой произошел в работе игровой платформы Steam. Пользователи жаловались на общие неполадки, а также проблемы с работой мобильного приложения сервиса.