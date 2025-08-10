На 57-м году жизни умер основатель крупнейшего в России застройщика «Самолет» Михаил Кенин, говорится в поступившем в РБК сообщении компании.
«Михаил Борисович был из тех людей, кто оставляет свой след на земле. Редкий человек, одаренный природными талантами, отличный организатор и успешный предприниматель. Личность с большой буквы, тонко чувствующий прекрасное, сострадающий, помогающий и в то же время способный управлять. Человек, готовый идти на риски и принимать трудные решения. Человек, создавший крупнейшую девелоперскую компанию в стране», — говорится в сообщении «Самолета».
Кенин был членом совета директоров «Самолета» и совладельцем (доля 29,12%, по данным СПАРК, самый крупный акционер). На начало августа группа компаний занимала первое место в России по объемам строящегося жилья: 4,7 млн кв. м (249 домов на 110,3 тыс. квартир), это почти 4% от всего жилищного строительства России.
Кенин родился 1 сентября 1968 года в Москве. Он окончил Московский авиационный технологический институт. С 2007 по 2012 годы Кенин возглавлял совет директоров компании «Главстрой-СПБ». Но в Петербурге у него были и другие проекты. К примеру, ему принадлежала доля в компании «Театр песни Аллы Пугачевой» (такой культурно-деловой центр предполагалось возвести на Васильевском острове). Кенин также входил и в совет директоров банка «Санкт-Петербург».
В 2011 году бизнесмен вошел в состав совета директоров ПАО «Русская аквакультура», которая сейчас известна под названием «Инарктика». Эта компания называет себя крупнейшим производителем лосося, выращенного в аквакультурных (т.е. искуственных) условиях. Долю в ней (11,1%) Кенин получил в 2012 году, свидетельствуют данные СПАРКа. На момент выхода бизнесмена в 2018 году она составляла 21,3%.
В 2012 году Кенин вместе с Игорем Евтушевским основал группу «Самолет». Она специализируется на строительстве жилья. Долгое время она работала в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, но впоследствии активно начала наращивать регионы присутствия. Сейчас в активной стадии строительства у группы находится 4,7 млн кв. м (по данным ЕИСЖС) или 4,96 млн кв. м (согласно информации Единого ресурса застройщиков). На текущий момент «Самолет» — крупнейший девелопер жилья в России.
Группа «Самолет» — публичная компания: с октября 2020 года ее акции торгуются на Мосбирже под тикером SMLT. Основными акционерами компании выступали Михаил Кенин и Павел Голубков. По итогам 2024 года выручка «Самолета» составила 339 млрд руб. (+32% год к году), согласно МСФО. Чистая прибыль за этот период снизилась до 8,2 млрд руб.
В ноябре 2024 года Forbes сообщал, что Михаил Кенин ищет покупателя на свою долю в застройщике. В самой группе эту информацию опровергали. Генеральный директор «Самолета» Анна Акиньшина в интервью РБК говорила, что компания обычно не комментирует действия акционеров. «На сайте центра раскрытия корпоративной информации можно найти актуальный список акционеров — аффилированных лиц. В нем присутствует Михаил Кенин, и там четко указана его доля», — подчеркивала тогда она.
