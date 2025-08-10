Умер основатель крупнейшего в России застройщика «Самолет» Михаил Кенин

В 2012 году Кенин вместе с Игорем Евтушевским основал группу «Самолет». Она специализируется на строительстве жилья. Долгое время она работала в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, но впоследствии активно начала наращивать регионы присутствия. Сейчас в активной стадии строительства у группы находится 4,7 млн кв. м (по данным ЕИСЖС) или 4,96 млн кв. м (согласно информации Единого ресурса застройщиков). На текущий момент «Самолет» — крупнейший девелопер жилья в России.