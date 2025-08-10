Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Telegram у россиян исчезла возможность отправлять голосовые и звонить

Пользователи из разных регионов России массово столкнулись с перебоями в работе аудио- и видеозвонков в мессенджере Telegram. За последние сутки на специализированных сервисах для отслеживания технических проблем поступило более 3000 жалоб. Об этом свидетельствуют данные портала DownDetector.

Telegram не работал в нескольких регионах.

Пользователи из разных регионов России массово столкнулись с перебоями в работе аудио- и видеозвонков в мессенджере Telegram. За последние сутки на специализированных сервисах для отслеживания технических проблем поступило более 3000 жалоб. Об этом свидетельствуют данные портала DownDetector.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссияне жалуются на сбои в работе мобильных операторов.

«Жители различных регионов России за последние сутки подали свыше 3000 жалоб на проблемы с работой аудио- и видеозвонков в мессенджере Telegram. Пользователи массово сообщают о сбоях в функционировании сервиса», — следует из данных DownDetector.

Согласно информации портала, пик обращений пришелся на обеденное время 10 августа. Пользователи отмечали невозможность совершить звонок или подключиться к видеочату. География сбоя: Новосибирская область, Хабаровский край, Приморский край, Красноярский край, Свердловская область.

Екатерина Мизулина, возглавляющая Лигу безопасного интернета, отметила проблемы с работой мессенджера Telegram в Перми. Она отметила, что причины сбоя неизвестны.

Узнать больше по теме
Екатерина Мизулина: биография общественницы и борца за безопасный интернет
Раньше Екатерину Мизулину упоминали как дочь бывшего депутата Госдумы Елены Мизулиной. Все изменилось, когда активистка завела блог и сама набрала популярность. Подробнее о ней читайте в нашем материале.
Читать дальше