В Telegram у россиян исчезла возможность отправлять голосовые и звонить

Пользователи из разных регионов России массово столкнулись с перебоями в работе аудио- и видеозвонков в мессенджере Telegram. За последние сутки на специализированных сервисах для отслеживания технических проблем поступило более 3000 жалоб. Об этом свидетельствуют данные портала DownDetector.