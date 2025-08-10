В Telegram у россиян исчезла возможность отправлять голосовые и звонить

Telegram не работал в нескольких регионах.
Пользователи из разных регионов России массово столкнулись с перебоями в работе аудио- и видеозвонков в мессенджере Telegram. За последние сутки на специализированных сервисах для отслеживания технических проблем поступило более 3000 жалоб. Об этом свидетельствуют данные портала DownDetector.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссияне жалуются на сбои в работе мобильных операторов.
«Жители различных регионов России за последние сутки подали свыше 3000 жалоб на проблемы с работой аудио- и видеозвонков в мессенджере Telegram. Пользователи массово сообщают о сбоях в функционировании сервиса», — следует из данных DownDetector.
Согласно информации портала, пик обращений пришелся на обеденное время 10 августа. Пользователи отмечали невозможность совершить звонок или подключиться к видеочату. География сбоя: Новосибирская область, Хабаровский край, Приморский край, Красноярский край, Свердловская область.
Екатерина Мизулина, возглавляющая Лигу безопасного интернета, отметила проблемы с работой мессенджера Telegram в Перми. Она отметила, что причины сбоя неизвестны.