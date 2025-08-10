Основатель крупнейшего в РФ застройщика «Самолет» Михаил Кенин умер в 56 лет

Основатель крупнейшего в России застройщика’Самолет" Михаил Кенин умер в 56 лет. Об этом в воскресенье, 10 августа, сообщили в пресс-службе компании.
— Михаил Борисович был из тех людей, кто оставляет свой след на земле. Редкий человек, одаренный природными талантами, отличный организатор и успешный предприниматель. Человек, готовый идти на риски и принимать трудные решения. Человек, создавший крупнейшую девелоперскую компанию в стране, — говорится в публикации.
В компании выразили глубокие соболезнования родным и близким предпринимателя. Причина смерти не уточняется. В связи с произошедшем «Самолет» обновил фотографию Telegram-канала на черную.
При этом в прошлом году в «Самолете» произошли кадровые перестановки. В ноябре прошлого года бывший финансовый директор девелопера Анна Акиньшина стала генеральным директором компании, сменив Андрея Иваненко, находившегося на руководящей должности с марта 2024 года.