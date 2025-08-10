Народные приметы на 11 августа 2025 года: что нельзя делать в день Калинника

Какой сегодня день по народному календарю.
11 августа в народном календаре — день Калинника, или, как говорили на Руси, «Калинник Тесный». Название связано с тем, что в это время в деревнях работы в поле становилось так много, что каждый день был расписан по минутам. Продолжалась жатва, начинался сбор ягод — калины, рябины, брусники. День считался важным и для церковного календаря: в этот день отмечали Рождество святителя Николая Чудотворца по новому стилю, что придавало празднику особую торжественность.
Чем он примечателен?
По народным поверьям, 11 августа — время, когда природа начинает меняться, а приметы особенно точны:
если утром туман густой — осень будет дождливой;много рябины на ветках — к суровой зиме;паутина тянется по траве — к ясным дням;вечернее небо в золотистых тонах — к тёплой погоде;если ласточки низко летают — к дождю;гром в этот день — к затяжному похолоданию;много грибов в лесу — осень будет долгой и тёплой;муравьи прячутся глубоко в муравейнике — к ранним заморозкам.
Что делали на Руси в этот день?
Калинник был днём упорного труда и заготовок:
косили и убирали хлеба;заготавливали сено и корма для скота;собирали калину, рябину, бруснику;готовили ягодные отвары и сушили плоды;ремонтировали хозяйственный инвентарь;посещали службу в храме и ставили свечи святителю Николаю;помогали соседям, если те не успевали с работой.
Что рекомендуется делать в этот день?
Калинник был днём упорного труда и заготовок:
косили и убирали хлеба;заготавливали сено и корма для скота;собирали калину, рябину, бруснику;готовили ягодные отвары и сушили плоды;ремонтировали хозяйственный инвентарь;посещали службу в храме и ставили свечи святителю Николаю;помогали соседям, если те не успевали с работой.
Чего не стоит делать в этот день?
Калинник был днём упорного труда и заготовок:
косили и убирали хлеба;заготавливали сено и корма для скота;собирали калину, рябину, бруснику;готовили ягодные отвары и сушили плоды;ремонтировали хозяйственный инвентарь;посещали службу в храме и ставили свечи святителю Николаю;помогали соседям, если те не успевали с работой.
Приметы погоды на 11 августа.
Погодные приметы этого дня помогали понять, как скоро придут осень и холода:
утренний туман — к дождливой осени;много рябины — к суровой зиме;паутина на траве — к ясным дням;золотистый закат — к теплу;низкий полёт ласточек — к дождю;гром — к похолоданию;грибы в изобилии — к долгой осени;муравьи глубоко в муравейнике — к ранним заморозкам.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.