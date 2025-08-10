Народные приметы на 11 августа 2025 года: что нельзя делать в день Калинника

11 августа в народном календаре — день Калинника, или, как говорили на Руси, «Калинник Тесный». Название связано с тем, что в это время в деревнях работы в поле становилось так много, что каждый день был расписан по минутам. Продолжалась жатва, начинался сбор ягод — калины, рябины, брусники. День считался важным и для церковного календаря: в этот день отмечали Рождество святителя Николая Чудотворца по новому стилю, что придавало празднику особую торжественность.