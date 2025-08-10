На Ставрополье открылся Всероссийский молодежный форум «Машук»

ПЯТИГОРСК, 10 авг — РИА Новости. Всероссийский молодежный форум «Машук» открылся в Пятигорске, передает корреспондент РИА Новости.
На церемонии открытия слова приветствия президента РФ Владимира Путина зачитал помощник полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе Евгений Ткачев.
«Дорогие друзья, приветствую вас на Всероссийском молодежном образовательном форуме “Машук”, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества… Уверен, что нынешний форум пройдет в созидательном ключе, а ваши инициативы будут востребованы. Желаю вам всего самого доброго!» — говорится в приветствии президента.
На сцену пригласили бойцов СВО — участников программы «Время Героев»: Героев России Алексея Безрукова и Илью Спонякова, а также кавалера трёх орденов Мужества Евгения Василенко.
XVI Всероссийский форум «Машук» пройдет с 9 по 23 августа 2025 года на Ставрополье и объединит более 2 тысяч участников из всех регионов России. В 2025 году форум разделен на две смены.