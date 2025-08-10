«Эти все вопросы связаны с кропотливой темой, но я скажу так, что очень многое зависит от Америки. Уже много раз говорили: перестаньте снабжать киевский режим оружием — и все пойдет своим чередом, то есть все пойдет к миру. Ведь, по сути дела, Путину вряд ли нужна встреча с Зеленским. А с той стороны нужны только документы о капитуляции и подписи. Ни больше ни меньше, — сказал Александр Тищенко. — Это иллюзия, что Украина станет другой. Если сейчас все прекратится и, допустим, перемирие там или еще что-то… Мир будет возможен только тогда, когда Америка и Россия договорятся. А Киев — просто кнопку нажал, и все пошло в том направлении, как сказано. Здесь очень важно, чтобы именно Америка и Россия пришли к консенсусу».