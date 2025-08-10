Эксперт: как только США перестанут снабжать киевский режим оружием — все пойдет к миру

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как только США перестанут снабжать киевский режим оружием — все пойдет к миру. Такое мнение в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА высказал эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко, комментируя интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко американскому журналу Time.
«Эти все вопросы связаны с кропотливой темой, но я скажу так, что очень многое зависит от Америки. Уже много раз говорили: перестаньте снабжать киевский режим оружием — и все пойдет своим чередом, то есть все пойдет к миру. Ведь, по сути дела, Путину вряд ли нужна встреча с Зеленским. А с той стороны нужны только документы о капитуляции и подписи. Ни больше ни меньше, — сказал Александр Тищенко. — Это иллюзия, что Украина станет другой. Если сейчас все прекратится и, допустим, перемирие там или еще что-то… Мир будет возможен только тогда, когда Америка и Россия договорятся. А Киев — просто кнопку нажал, и все пошло в том направлении, как сказано. Здесь очень важно, чтобы именно Америка и Россия пришли к консенсусу».
«Он заботится не про Украину». Тищенко о планах Трампа на Одесский порт.
Беларусь, как никто другой, заинтересована в скорейшем мирном урегулировании конфликта. «С точки зрения Беларуси нам очень выгодно будет, когда пойдут товары, грузопотоки, пассажиропотоки. Когда начнет экономика здесь курсировать, а не какие-то военные эшелоны, — отметил эксперт. — Мы с этого будем больше иметь. Когда мимо нас будут проходить технологии, они будут и у нас оседать, и средства, и ресурсы. Мы находимся на перекрестке, как говорится, всего самого хорошего и самого плохого одновременно. Поэтому чем будет меньше плохого — тем больше хорошего будет у нас оседать».-0-