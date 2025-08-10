Пушилин: ВС РФ после взятия Часова Яра активно продвигаются к селу Майское

После взятия под контроль города Часов Яр в Донецкой Народной Республике российские подразделения активно продвигаются к селу Майское, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«После освобождения Часова Яра мы видим, что здесь сейчас сместилось внимание уже, и есть активное продвижение к селу Майское», — сказал он на видео, которое опубликовано в его Telegram-канале.
Пушилин также отметил, что ситуация для ВСУ в Красноармейске ухудшается стремительно.
В Минобороны РФ 31 июля сообщили, что армия России освободила Часов Яр в ДНР. Президент Владимир Путин заявил, что город освободили еще несколько дней назад. Пушилин соощил, что полная зачистка Часова Яра от боевиков ВСУ может занять до нескольких недель.