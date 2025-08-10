Трамп заявил, что планирует переместить бездомных за пределы Вашингтона

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил о намерении организовать перемещение бездомных из Вашингтона далеко за пределы столицы. Соответствующая публикация в воскресенье, 10 августа, появилась в его социальной сети Truth Social.
В субботу он объявил о планах провести пресс-конференцию в понедельник, которая, по его словам, должна «положить конец» тяжким преступлениям в городе.
— Я собираюсь сделать нашу столицу безопаснее и красивее, чем когда-либо прежде. Бездомные должны немедленно уехать. Мы предоставим вам места для проживания, но далеко от столицы, — говорится в публикации.
Трамп с иронией отметил, что преступникам не придется покидать город, так как они будут отправлены в тюрьму. Он добавил, что все произойдет очень быстро, как это было на границе: «за последние несколько месяцев перешли от миллионов людей, хлынувших в страну, к нулю».
2 июля Трамп открыл во Флориде новый центр содержания нелегальных мигрантов, получивший неофициальное название «Алькатрас с аллигаторами». Рассчитанный на 3000 мест центр станет крупнейшим учреждением такого рода в США. Трамп заявил, что «Алькатрас с аллигаторами» был построен всего за неделю и будет служить местом содержания «самых опасных мигрантов». Осмотрев территорию комплекса, Трамп отметил, что он окружен километрами «зловещих болот», а единственный путь отсюда — депортация.