Bloomberg: Европа хочет провести переговоры с Трампом до его встречи с Путиным

Лидеры стран Европы хотят провести переговоры с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом до его предстоящей встречи на Аляске с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
«Лидеры хотят поговорить с ним до пятницы, когда Трамп и Путин должны встретиться», — говорится в материале статьи.
Напомним, что президенты России и США договорились провести переговоры в предстоящую пятницу, 15 августа. Встреча лидеров стран по общей договоренности пройдет на Аляске.
Ранее KP.RU сообщал, что лидеры ЕС и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выражают обеспокоенность предстоящим саммитом России и США. Отмечается, что представители региона призвали Трампа защищать «жизненные интересы Украины и Европы» во время переговоров с российским лидером.