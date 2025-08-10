Пушилин сообщил о наступлении ВС РФ на великоновоселковском направлении

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы России продолжают активное наступление на великоновоселковском направлении.
В Telegram-канале он рассказал, что на великоновоселковском направлении подразделения ВС РФ ведут активное наступление, наращивая давление на противника.
Однако, как уточнил Пушилин, противник продолжает предпринимать контратаки.
Ранее сообщалось, что более половины территории села Рубежное, расположенного в районе Доброполья, оказалось под контролем российских войск.