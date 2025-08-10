«19 лет этого ждали». В Беларуси с 1 сентября разрешена тонировка задних стекол в автомобиле

В эфире напомнили: президент Беларуси 5 августа подписал указ, которым изменил Правила дорожного движения (подробнее мы писали здесь). Нововведения начнут действовать с 1 сентября 2025 года. Одним из главных изменений стало то, что на протяжении долгих лет для автомобилистов в Беларуси было под запретом — тонировка задней полусферы машины. Теперь это можно будет сделать с 1 сентября.