«19 лет этого ждали». В Беларуси с 1 сентября разрешена тонировка задних стекол в автомобиле

Тонировка задних стекол авто разрешена в Беларуси впервые за 19 лет с 1 сентября. Подробности озвучили в эфире телеканала СТВ.
В эфире напомнили: президент Беларуси 5 августа подписал указ, которым изменил Правила дорожного движения (подробнее мы писали здесь). Нововведения начнут действовать с 1 сентября 2025 года. Одним из главных изменений стало то, что на протяжении долгих лет для автомобилистов в Беларуси было под запретом — тонировка задней полусферы машины. Теперь это можно будет сделать с 1 сентября.
На телеканале заметили: в Гродно в детейлинг-центре начался настоящий ажиотаж после подписания указа — работа расписана на ближайшие месяцы и такого шквала звонков не помнят за все 15 лет работы.
— За вчерашний день было в районе 400 звонков, это без соцсетей, без мессенджеров. Люди очень рады, 19 лет этого ждали все, — признался индивидуальный предприниматель Александр Апон.
Ранее мы писали, что в Беларуси ПДД в отношении жилых зон распространили и на территории дач.
Кроме того, ГАИ Беларуси сказало о случаях, когда велосипедисты могут не спешиваться.
Тем временем ГАИ предупредила белорусских водителей из-за тонировки на лобовом стекле авто: «Машина будет помещаться на штрафстоянку».