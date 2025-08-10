Роднина высказалась о жизни дочери в США

Известно также, что сама Роднина проживала в Соединенных Штатах в течение 13 лет. В одном из своих интервью в 2022 году Миньковская рассказывала о трудностях адаптации: по ее словам, в США ее неоднократно называли «русской шпионкой» и отказывали в трудоустройстве. Миньковская также отмечала, что ей было обидно из-за введенных против ее матери санкций.